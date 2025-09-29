アドベンチャが大幅反落、２５年６月期有価証券報告書の提出期限延長申請を検討◇ アドベンチャが大幅反落、２５年６月期有価証券報告書の提出期限延長申請を検討◇

アドベンチャー<6030.T>が大幅反落している。前週末２６日の取引終了後、２５年６月期の決算短信の公表を９月３０日以後に延期すること及び２５年６月期有価証券報告書の提出期限の延長申請を検討していることを発表しており、嫌気されている。



連結子会社である旅工房<6548.T>において、連結子会社化する以前の２０年３月から２２年１１月までの期間に受給した雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金に関して、申請内容の精査を要する疑義が判明。また、その調査の過程で不適切なソフトウェアの資産の計上の疑義及び特定の元従業員による不正の疑義が判明したことを受けた特別調査委員会による調査を踏まえて決算関連手続きを進めていたが、元従業員において調査報告書内容とは異なる不正な取引の疑いが発見されたことから、法人営業部門の売り上げや原価に関する証憑確認などで広範囲かつ大量の監査手続きが必要となり、親会社である同社の決算確定にも影響があるためとしている。



出所：MINKABU PRESS