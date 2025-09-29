ロングスロー時に相手GKのタオルを拝借? アーセナルDFが主審に怒られて没収される
28日のニューカッスル対アーセナルで、アーセナルDFリッカルド・カラフィオーリがロングスロー時に使おうとしたタオルを主審に没収される場面があった。
この試合の前半28分、アーセナルが左サイド敵陣深くからのスローインを獲得。ロングスローが得意のカラフィオーリは一度タッチラインへ向かったが、踵を返してニューカッスル側ゴールライン後方に置かれていたタオルを取りに走っていった。
ところがジャレッド・ジレッド主審はカラフィオーリに駆け寄って注意を与え、タオルを没収。カラフィオーリは苦笑いを浮かべながら自身のユニフォームでボールを拭いてロングスローを行うことになった。このロングスローはやや飛距離が出なかったがペナルティエリア内でバウンドして相手DFのクリアが不十分となり、こぼれ球に反応したMFエベレチ・エゼの強烈なシュートでゴールを脅かした。
『ザ・アスレティック』によると、カラフィオーリが使おうとしたタオルは相手GKニック・ポープのものとみられている。今季はプレミアリーグ全体でロングスローが目立っている中で、タオルの使用自体を禁止するリーグ規定はない。ただ同メディアは規定に詳しい情報筋からの説明として、試合前に両チームでタオルの配置について合意する必要があること、均等に配置する必要があり離れたところのタオルを移動させての使用は禁止されていることを伝えており、今回はいずれかに該当して認められなかったようだ。
なお英2部から4部相当のイングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)では2023-24シーズンからロングスロー時にタオルを使用したり、観客から受け取った物でボールを拭いたりする行為を禁止している。
Riccardo Calafiori was given a telling-off after he cheekily nicked Nick Pope’s towel to dry the ball and gain an advantage from a throw-in— FootballJOE (@FootballJOE) September 28, 2025
The referee spotted it, marched over, confiscated the towel from the Italian and tossed it aside pic.twitter.com/8dGkFPTBUw