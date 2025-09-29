伊藤敦樹が今季2点目!! 前半終了間際にジャンピングシュートで同点弾
ゲントのMF伊藤敦樹が28日、ベルギー・リーグ第9節のセルクル・ブルージュ戦で第2節以来となる今季2点目を決めた。
伊藤は開幕から先発が続き、この日も先発入りを果たした。チームは前半16分に先制したものの同43分までに逆転を許す展開。それでも同45+1分、伊藤が左からのクロスに走り込むとジャンプしながら右足でわずかにコースを変えてゴールネットを揺らし、前半のうちに追いついた。
ゲントは後半に2点を奪って4-2で勝利し、今季4勝目で5位に位置している。伊藤はフル出場した。
伊藤は開幕から先発が続き、この日も先発入りを果たした。チームは前半16分に先制したものの同43分までに逆転を許す展開。それでも同45+1分、伊藤が左からのクロスに走り込むとジャンプしながら右足でわずかにコースを変えてゴールネットを揺らし、前半のうちに追いついた。
ゲントは後半に2点を奪って4-2で勝利し、今季4勝目で5位に位置している。伊藤はフル出場した。
| Michał Skóraś marque et fait marquer ! ⚽️➕️² #CERGNT— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 28, 2025
Regardez les résumés de la #JPL MAINTENANT sur l’application DAZN ! pic.twitter.com/MGYmfWMJE3