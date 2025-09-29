八木勇征（FANTASTICS）が、Instagramで広島の路上に堂々と佇むオフショットを公開した。

【写真】①広島の路上を楽しそうに歩く八木勇征 / ②ポケモンセンターでショッピング！

■八木勇征、FANTASTICSツアーの合間に広島の繁華街に降臨！

FANTASTICSは、全国ツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』の広島公演を9月27日、28日に開催。八木はこの合間に、街歩きを楽しんだようだ。

投稿で八木が立っているのは、広島随一の繁華街・本通の交差点。全身黒のリラックススタイルで、1枚目では片足を上げて楽しそうにカメラに目線を向けている。2枚目からはハイアングルで、カメラに向かって上目遣いでポーズ。4、5枚目では猫耳の付いた帽子を被り、まるで黒猫のようなかわいらしい姿に変身した。

SNSでは「見た事ある景色だと思ったら！」「会いたかったなぁ」「こんなに堂々と！」「本通りにいるー！」「突然の黒猫きゃわいすぎ」「横断歩道の向こう側の人になりたい！」「可愛いが詰まってる」と反響を集めている。

■八木勇征が広島で「推し活」

また八木はもう1つの投稿で、広島のポケモンセンターを訪れた様子を公開。ギャラドスとコイキングのオブジェを前に、メタモンのぬいぐるみを手に佇んでいる。キャプションには「推し活」と記され、手にはたくさんグッズを買い込んだと思われるショッパーが。愛するポケモンの世界にどっぷりと浸り、幸せそうな笑顔を浮かべている。