Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、自身のInstagramを更新。ミラノファッションウィークでのオフショットを公開した。

【写真】黒髪オールバック姿のスキズ・ヒョンジン【動画】日本語で対応も！ショートインタビュー／ミラノから帰国した際の空港動画

■スキズ・ヒョンジンがレザーのビッグショルダージャケットを纏って登場

9月26日（現地時間）にイタリア・ミラノで開催された、VERSACE（ヴェルサーチェ）の2026年春夏コレクションのプレゼンテーションに出席したヒョンジン。黒髪をオールバックにセットし、強調されたショルダーが特徴的なショート丈のレザージャケットとハイウエストのタックパンツ姿で登場した。

ヒョンジンは、カメラに向かってポーズをキメている姿や、会場となったアンブロジアーナ美術館で撮ったと思われるショット、レザージャケットを脱ぎ、サングラスを頭に乗せたセルフィーなど、6枚のモノクロショットをポストしている。

ヒョンジンの美しさが際立った写真について、SNSでは「カッコよすぎて直視できない…」「オールバック最高」「生え際の造形綺麗すぎる」「VERSACEヒョンジンやばいかっこいい」「雰囲気とオーラがやばい」「魅力爆発してる」「バチイケすぎる」など、絶賛の声が多く見られる。

■スキズ・ヒョンジン、投げキッスやダンスチャレンジで神対応！

なお、各ファッションメディアのSNSでは、ショー会場でのヒョンジンのインタビュー動画が続々公開中。日本語でトークしたり、投げキッスしたり、ダンスチャレンジなどサービス精神旺盛に応じる姿が収められている。

■動画：イタリアから韓国に帰国したスキズ・ヒョンジン