松村北斗（SixTONES）＆松本若菜バラエティーMC初タッグ『情熱ナイトフィーバー』本日深夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松村北斗（SixTONES）と松本若菜がバラエティーMCで初タッグを組むトーク番組『情熱ナイトフィーバー』が、9月29日23時59分から日本テレビにて放送される。

■MCの松村北斗と松本若菜が、アネキゲストたちの情熱に触れながら、魅力やこだわりを深掘り！

誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ、圧倒的に何かにのめり込むアネキゲストから、その道の奥深さを学ぶトーク番組『情熱ナイトフィーバー』。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。MCの松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていく。

アネキゲストは、とよた真帆、田畑智子と、俳優歴30年を超える大先輩たちが登場。彼女たちを中毒にする意外な“アレ”とは…!?

■アネキゲスト：田畑智子 × ポテトサラダ

実家は、約300年続く老舗料亭の田畑智子。幼少期から食べ親しみ、愛してやまないポテトサラダ（ポテサラ）への情熱を、「ご飯とあわせてみようポテサラ」「弁当のポテサラ最適解」「最強のポテサラ3選 VS わたしのポテサラ」をテーマに語り尽くす。

ポテサラ＋ポン酢＋ラー油＝餃子!? という謎の方程式も登場。さらに、自慢の手作りポテサラをスタジオで実演し、MCふたりも試食。最初は「ポテサラに全然興味ない」と言っていた松村だったが、田畑の情熱に触れるうちに、次第にその魅力に引き込まれていく。

田畑は「ポテサラのおかげで私が出せました」と、俳優業とポテサラが繋がる部分──“演じる”ことと“作る”ことの奥深いリンクを語る。俳優業とポテサラの意外な共通点とは？

■アネキゲスト：とよた真帆 × 石

鉱物に魅了され、「石の上で私たち生きてますから」と語るとよた真帆が、「水石は究極の妄想芸」「落ちている石からどうやって探す？」「石は“見立て”て“育てる”もの」をテーマに、“石”という奥深い世界を語り尽くす。

石の専門雑誌『愛石』で連載を持つほどの情熱を持つとよたが、自然が作る造形美に妄想を重ねる“水石”の魅力を紹介。MCふたりも探石に挑戦し、松本は「これ、綺麗じゃない？」と手にした石に、思わず声が弾む場面も。

拾った石に銘をつけるという“見立て”の発想に触れ、松村は「正直、めちゃくちゃ興味持ちました」、松本は「ロマンだと思います」とコメント。果たして、石の世界の魅力とは？ 番組をお見逃しなく。

■【画像】9月29日放送『情熱ナイトフィーバー』場面写真

■番組情報

日本テレビ『情熱ナイトフィーバー』

09/29（月）23:59～24:54

MC：松村北斗（SixTONES）、松本若菜

アネキゲスト：とよた真帆、田畑智子

■関連リンク

『情熱ナイトフィーバー』OFFICIAL X

https://x.com/nightfever_ntv