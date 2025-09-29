滋賀国スポが開幕！ 少年・成年の部の1回戦結果【国スポ2025】

第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）が28日（日）に開幕した。

バレーボール競技は9月28日（日）～10月1日（水）の4日間にわたって男女それぞれ少年の部と成年の部で開催され、28日（日）に1回戦が行われた。

少年男子の部の1回戦では、都道府県選抜ではなく高校単独チームとして出場した、山口県（高川学園高）や京都府（東山高）、秋田県（雄物川高）が選抜チームを下して2回戦に駒を進めた。少年女子の部では、開催地である滋賀県代表の選抜チームや、高校単独で出場している京都府（京都橘高）、福井県（福井工大福井高）、茨城県（土浦日大高）らが勝利している。

成年の部では、28日（日）に男女それぞれ2試合が行われ、男子は青森県（選抜）が宮城県（選抜）を、石川県（選抜）が香川県（選抜）を下し、女子は鹿児島県（鹿屋体大）が奈良県（選抜）に、北海道（選抜）が香川県（選抜）に勝利している。

29日（月）には少年の部の2回戦、成年の部では準々決勝が行われ、成年の部ではSVリーグやVリーグ所属のクラブが登場する。

■少年の部 1回戦結果

【男子】

静岡県 1-2 山梨県★

北海道 0-2 石川県★

岩手県 0-2 神奈川県★

★広島県 2-0 香川県

★宮崎県 2-1 長野県

埼玉県 1-2 秋田県★

★山口県 2-0 愛媛県

★京都府 2-0 鹿児島県



【女子】

長崎県 0-2 滋賀県★

山形県 0-2 三重県★

新潟県 0-2 京都府★

香川県 0-2 福岡県★

岩手県 0-2 広島県★

★兵庫県 2-1 山梨県

★茨城県 2-0 愛媛県

鹿児島県 0-2 福井県★



■成年の部 1回戦結果

【男子】

宮崎県 2-3 青森県★

★石川県 3-0 香川県



【女子】

奈良県 0-3 鹿児島県★

★北海道 3-1 香川県

