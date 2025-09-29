お笑いタレントの永野（51）が29日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。かつて生放送中の自身の行動がきっかけで警察が現れたという“事件”について語った。

永野はこの日で代役の月曜パートナーとしての登場が最後となった音楽プロデューサーでミュージシャンの"ヒャダイン"こと前山田健一と親交があると紹介された。

2人はかつて日本テレビの情報番組「PON！」で共演しており、ヒャダインは「永野さんは当時ラッセンでブレークして出て、一発屋的なやつだったんですけど、終わった後にうちの曜日だけ反省会って、10分、15分ぐらいだべる時間があったんですよ」と反省会を通じて親交を深めたと回顧した。

パーソナリティーの「パンサー」向井慧が永野について「生放送ならでは、『PON！』っていう番組の、垣間見える瞬間があるじゃないですか、永野さんのちょっとクレイジーな…。生放送でああいう思いっ切りビンタして」との話を振ると、永野は「はい。（東京・）愛宕署の警察が来ましたよ」と平然と話した。

永野は以前別の番組でも、かつて「PON！」出演時に「アグレッシブな絡みを」をとディレクターからのカンペが出たことから、パフォーマンスとしてお天気お兄さんを務めていた若手俳優をビンタしたことがあったと明かしており、この日も「通報した女の人がいて。テレビ見て。生放送中に暴力をふるってる男がいるって言って。警察も一応動かなきゃいけないんで」と苦笑した。