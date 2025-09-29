山下達郎が、11月5日に発売する約2年ぶりのシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」のアートワークを解禁した。

フロントカバーには「オノマトペISLAND」のミュージックビデオにも使用された山下達郎人形が登場。この人形は「ポケモンコンシェルジュ」本編を制作したドワーフスタジオが、ミュージックビデオのために本人を模して制作を行ったものだが、本シングルのフロントカバーにも起用されることとなり、「ポケモンコンシェルジュ」の世界観とコラボレーションしたアートワークが完成した。

バックカバーを手がけたのは、「テルマエ・ロマエ」の大ヒットや、様々な分野で才能を発揮している漫画家であり文筆家でもあるヤマザキマリ。アルバム「SOFTLY」や、前作「Sync Of Summer」に続き、山下達郎のアートワークを担当することとなった。都会のビル群をバックに、男性が階段を駆け上がる。「MOVE ON」のタイトルと呼応するように、前へ進む意思と力強さを感じさせるアートワークとなった。

1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、現在Netflixにて独占配信中の「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソードの主題歌。晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーだという。

2曲目に収録される「MOVE ON」は、現在オンエア中のダイハツ工業株式会社の軽乗用車「MOVE(ムーヴ)」のTVCMソングだ。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下達郎らしいポップソングに仕上がっているとのこと。

また、カップリングとして3曲目に収録される「Santé」（読み：サンテ）は、2024年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリングソングで、グルーヴ感溢れるダンサブルな最新型のタツローナンバーになっている。なお「Santé」は、フランス語で「乾杯」を意味する。

また、10月3日から行われる全国ホールツアー＜山下達郎「PERFORMANCE2025」＞にて、上記の山下達郎人形の展示が決定。会場のどこかに山下達郎人形が展示されているので、是非チェックしてみて欲しい。なお展示は、10月3日の戸田市文化会館〜12月23日のフェスティバルホールまで全会場で予定している。

さらに、ツアー会場ではシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」の予約会が実施される。ツアー会場にて本シングルをご予約・ご購入をただいたお客様には「オノマトペISLAND」のアートワークに山下達郎のサインをプリントした特製アートポスターがプレゼントされる。

◾️「オノマトペISLAND／MOVE ON」

2025年11月5日（水）発売

￥1,430（税込）WPCL-13706

予約：https://tatsuroyamashita.lnk.to/newsg2025 ◆収録曲

1.オノマトペISLAND 〜Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」主題歌〜

2.MOVE ON 〜ダイハツ「MOVE(ムーヴ)」TVCMソング〜

3.Santé 〜映画「グランメゾン・パリ」チアリング・ソング〜

4.オノマトペISLAND (KARAOKE)

5.MOVE ON (KARAOKE)

6.Santé (KARAOKE)

全6曲収録 ◆「オノマトペISLAND」

配信：https://tatsuroyamashita.lnk.to/ONMTPISLNDPu ◆ダイハツ「MOVE(ムーヴ)」CM

https://www.daihatsu.co.jp/lineup/move/special ◆映画『グランメゾン・パリ』

https://grandmaison-project.jp/movie