金満球団のメッツがまさかのポストシーズン出場を逃し、米メディアで物笑いのタネになっている。フアン・ソトをはじめとする破格の投資で「覇権をカネで買う」チーム作りが見事に失敗。ＭＬＢの資金力ランキングでも下位にあるレッズにワイルドカードの席を奪われ、かつてない屈辱を味わっている。

メッツを圧倒してナ・リーグ東地区を制し、高みの見物を決め込んでいたフィリーズファンも笑いが止まらない。フィリーズメディア「ＴＢＯＨ」は「メッツが自国のテレビ中継で酷評されるのを見て笑うしかない。精彩を欠いたプレーは彼ら自身の放送さえ擁護できない。オーナーのコーエンは高額出費と過大評価で不運の連続となってしまった。メッツのように大金を投じて何も成果が出せないチームはほとんどない。放送局でさえ、この繰り返されるサーカス劇を見るのはウンザリしている」と酷評を並べた。

２８日（日本時間２９日）の運命のマーリンズ戦は０―４と完敗。執念の８人継投を見せるも打線が散発５安打とどうしようもなかった。同メディアは「フィリーズファンはただ座ってすべてを楽しんでいる。９月１５日に優勝を決め、その９試合後に１回戦（ＷＣＳ）免除を獲得した。必要なことをやり遂げ、チーム全体が優れている。ワールドシリーズ出場の可能性を秘めている。メッツはプレーオフにすら出場していない」と脱落したライバルチームを見下した。