大相撲秋場所で横綱同士の優勝決定戦を制し、2場所ぶり5回目の優勝を果たした石川県津幡町出身の大の里が、一夜明けて喜びを語りました。

28日、千秋楽を迎えた大相撲秋場所で、13勝2敗で並んだ横綱・豊昇龍との優勝決定戦を制した大の里。



幕内通算5回目、横綱としては昇進2場所目で、初優勝を飾りました。



一夜明けた29日、優勝の喜びを語りました。

横綱・大の里：

「今までの優勝と一味違う感じでもありますね。早い段階で1敗してしまったので、優勝のことは全く考えずに、1日1番ということだけを考えていて、それが最後の最後で優勝になってよかったと思います」

本割の直接対決では、1回しか勝ったことがない豊昇龍との優勝決定戦については…



横綱・大の里：

「大相撲の世界に入ってもずっと負けていましたし、こういう形で最後、勝ててよかったですし、自分もあの人の背中を追って、負けたくないという気持ちをもって、あの人の存在は自分の中で大きい」

地元石川へ、明るい話題を届けられたと喜びを語った大の里。



九州場所での連覇を目指します。