スザンヌ、ビッグTシャツからスラリ美脚披露「小顔際立つ」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントのスザンヌが29日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】スザンヌ「小顔際立つ」と話題のビッグTシャツ姿
スザンヌは「日々」と題して1週間の出来事を報告。ネイビーの「83」とプリントされたビッグサイズのTシャツを着用し、美しい脚のラインを披露している姿などを公開し、シェイクを飲み比べたり、友人の誕生日祝いをしたり、息子とスポッチャで遊んだりと充実した日々について綴っている。
この投稿に、ファンからは「小顔が際立つ」「スタイル抜群」「美脚」「充実してる」「素敵な日常」「息子さんとの時間微笑ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
