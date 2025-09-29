KARAギュリ、ビーチでの水着ショット公開「女神のよう」「美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のGYURI（パク・ギュリ）が、29日までに自身のInstagramを更新。ビーチでの水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】KARAギュリ、腹筋縦線くっきり水着姿
ギュリは「最後の夏の海を送り出す さよなら来年また会おう」と韓国語で夏の終わりを惜しむコメントを綴り、ビーチでの様子を公開。黒のホルターネックの水着に編みハットを合わせたスタイルで、海辺でリラックスする姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「女神のよう」「美しすぎる」「海が似合う」「スタイル抜群」「見入っちゃいました」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
