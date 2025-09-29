ちいかわベーカリーで1周年企画 討伐棒や報酬袋がパンに！新作グッズやドリンクスタンドも限定登場
【女子旅プレス＝2025/09/29】東京・原宿の“ちいかわのパン屋”「ちいかわベーカリー」は、2025年10月29日（水）で1周年を迎えるにあたり、10月25日（土）より「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationを実施。新たなパンや関連グッズなどがラインナップに加わる。
【写真】池袋パルコに常設店「ちいかわレストラン」メニュー＆店内公開
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。1周年を記念して、様々なパンのほか、キャンディ入り巾着、新作のちいかわベーカリー トレーなど手土産やギフトにもぴったりなアイテムが登場する。
ラインナップは、ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパン、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン、チョコを練りこんだほんのり甘いハチワレ食パン、チーズが練りこまれたほんのり塩味があるうさぎ食パン。
また、バターシュガー、パンケーキ風メイプルシナモン、うまカレー（鬼）味のちいかわラスクや、くりまんじゅうのおつまみカリカリラスクなど、ちいかわたちの魅力が詰まったパンが店頭に並ぶ。
その他、1周年を記念して、ちいかわベーカリーにて税込3,300円以上購入で“1周年オリジナルマット缶バッジ”がもらえる購入特典（※グッズポップアップショップは除く）、東急プラザ表参道『オモカド』、『ハラカド』の対象店舗にて税込1,500円購入で「ステッカー（全4種）」をランダムで配布。
おもはらの森には10月25日（土）〜11月7日（金）まで、ちいかわベーカリー1周年記念したムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』（KADOKAWA、10月28日発売予定）の付録のワゴンをイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：61.22坪（202平米）
【Not Sponsored 記事】
【写真】池袋パルコに常設店「ちいかわレストラン」メニュー＆店内公開
◆「ちいかわベーカリー」1周年企画始動
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。1周年を記念して、様々なパンのほか、キャンディ入り巾着、新作のちいかわベーカリー トレーなど手土産やギフトにもぴったりなアイテムが登場する。
ラインナップは、ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパン、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン、チョコを練りこんだほんのり甘いハチワレ食パン、チーズが練りこまれたほんのり塩味があるうさぎ食パン。
また、バターシュガー、パンケーキ風メイプルシナモン、うまカレー（鬼）味のちいかわラスクや、くりまんじゅうのおつまみカリカリラスクなど、ちいかわたちの魅力が詰まったパンが店頭に並ぶ。
おもはらの森には10月25日（土）〜11月7日（金）まで、ちいかわベーカリー1周年記念したムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』（KADOKAWA、10月28日発売予定）の付録のワゴンをイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ちいかわベーカリー
住所：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：61.22坪（202平米）
【Not Sponsored 記事】