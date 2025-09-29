セガ フェイブの「S-FIRE（エスファイア）」から「シン・エヴァンゲリオン劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア カヲル 司令服」が予約受付スタート。

表情を変えて楽しめる、かわいいデザインのデフォルメフィギュアに司令服姿の「渚カヲル」が登場します！

セガ フェイブ「S-FIRE（エスファイア）」シン・エヴァンゲリオン劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア カヲル 司令服

予約受付期間：2025年9月26日(金)11:00〜12月4日(木)23:59

お届け予定：2026年6月

価格：3,080円（税込）

仕様：ABS,PVC

サイズ：全高約8cm

対象年齢：15歳以上

発売元：株式会社セガ フェイブ

セガ フェイブがホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」の新作フィギュアとして、「シン・エヴァンゲリオン劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア カヲル 司令服」を発売。

イラストレーター・三月八日さんとセガによる、共同デザインブランド「ふわぷち」

愛らしい目が特徴のイラストをもとに、セガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数グッズ化しています。

今回は表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアに、「ふわぷち」デザインで司令服姿の「渚カヲル」がラインナップ。

両面プリントのフェイスパーツを入れ替えれば、口を開けたにっこり笑顔と澄ました風の表情への変化が楽しめます！

顔の向きや手を動かせるので、自由なポージングが可能。

表情との組み合わせで、何通りものポーズを作れるフィギュアです。

同じシリーズのキャラクターと一緒に飾るのもおすすめ。

一緒にお出かけしやすい、手のひらサイズなのもポイントです☆

「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」と、指令服の「渚カヲル」を自由に楽しめます！

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の「ふわぷち デフォルメフィギュア」に、司令服を着た「渚カヲル」が登場。

セガ フェイブの「S-FIRE（エスファイア）」シン・エヴァンゲリオン劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア カヲル 司令服は、2025年9月26日〜12月4日まで予約受付中です☆

©カラー

designed by 三月八日

