今季限りで引退表明…最終戦で

米大リーグのドジャースは28日（日本時間29日）敵地マリナーズで今季レギュラーリーグ最終戦を戦い、6-1で勝利した。この試合で、通算455試合目のマウンドに立ったのが、今季限りでの現役引退を表明している37歳のクレイトン・カーショー投手。最後のマウンドでまさかの“悲劇”に巻き込まれたが、ドジャース地元局の放送席は思わず笑ってしまった。

ドジャースが4点リードで迎えた5回1死一塁、カーショーが1ストライクからの2球目に投じた直球は、捕手が伸ばしたミットが届かないほど高めに抜けた。慌ててボールを拾ったロートベットが二塁に送球したものの、マウンドでしゃがんだカーショーの背中を直撃。この間に一走のマストロブオーニは二塁へ進んだ。

この場面に驚いたのが、ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席だ。実況のスティーブン・ネルソン氏が「送球がカーショーの背中に当たりました！」と実況すると解説のジェシカ・メンドーサ氏「Oh……背中に……」と同情した様子。さらに実況は「彼を邪魔しちゃいけませんよ」。解説も「これはアザになるでしょうね」と続けている。

当初は心配げだった2人だが、カーショーが影響を感じさせず連続三振で切り抜けると安堵した模様。5回終了時にロートベットがカーショーと談笑している様子がリプレーで流れると、実況が「ベン・ロートベットがクレイトン・カーショーに『本当にごめんなさい』と言っていました。二塁に投げようとしたんです」と伝えた。解説も「あなたの背中にじゃなくってね。孫に語り継げることじゃないでしょうか。カーショーのレギュラーシーズン最終登板で彼の背中に当てたんだって」と、楽しそうに笑いながら伝えている。

この試合が通算455試合目の登板となるカーショーは、5回1/3を投げ4安打無失点、7奪三振の好投でシーズン11勝目。レギュラーシーズンでは現役最後となる登板を終えると、敵地にも関わらず大歓声を送られた。



（THE ANSWER編集部）