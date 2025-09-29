足の悪い方が乗ってきても、優先席に荷物を置いたまま。若者を動かした、小学生の『勇気あるひと言』

混雑した電車で、遠慮なく優先席に座り、こともあろうか席に荷物まで置く若者。そしてそれを黙って見ることしかできなかった大人たち。

そんな電車内のピリピリした空気を一変させたのは、意外な人物の登場でした──。

今回は筆者の知人から聞いた、改めて気づいたエピソードをご紹介します。

優先席の若者

黙るしかできなかった大人たちを尻目に、若者にしっかりと指摘してくれた男の子。

優しく気遣いのできる男の子に、高齢の男性は笑顔で一礼し座りました。

すぐに動けなかった自分に反省しつつ『子どものまっすぐな言葉には強い力があるんだな』と感じた出来事でした。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：一瀬あい

