若林正恭「ありがとうすべての激レアさん」 弘中アナは集合ショットで“再会”願う
テレビ朝日系バラエティー番組『激レアさんを連れてきた。』（毎週月曜 後11：15）が、きょう29日放送で最終回を迎える。2017年にスタートして、この8年間で583人もの“激レアさん”を輩出してきた同番組も終幕を迎えるが、研究員を務める若林正恭（オードリー）、研究助手の弘中綾香アナがそれぞれ自身のインスタグラムを通じて思いを記している。
【写真】集合ショットで…『激レアさん』への感謝と再会を願った弘中綾香
若林は、自身のインスタのストーリーズ機能を通じて「激レアさん本日最終回 ありがとうすべての激レアさん」と感謝。
弘中アナは、若林やスタッフたちとの集合写真を添えて「深夜2時台から始まったこの番組、珍しい体験をした激レアさんの人生を深掘りするという一本槍でここまでやって来ました。エネルギッシュな激レアさんたちにお会いするのはいつも楽しく胸ときめきました。若林さん、ゲストの皆さん含めて、スタジオがどんな風に展開していくのが全く見えないところもゾクゾクワクワクして「この仕事楽しいな〜」と思える現場でした。この番組を担当出来たことを大変有り難く、そして8年も毎週続けてきたスタッフのことを誇りに思います」と感謝。
続けて「番組のファンでいてくださった皆さま、私も激レアさんファンの1人としてまたどこかでお会いできることを祈ってます…！（会社で偉くなって復活させますね▼）ありがとうございました。リハーサルで若林さんの代役を務めてくださっていたジャガモンドの斉藤さんにこの場を借りて感謝を。いつも本当に助かりました。またどこかでご一緒しましょうね！」と呼びかけている。
