杉浦太陽、5児の父として“重要な役割”に気づき「上の子のメンタルケアが大事」
5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が29日、都内で行われた『Ameba教育Meetup』に登場した。妻でタレントの辻希美（38）との間に今年8月、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したばかりの杉浦が、重要な父としての役割を明かした。
【写真】爽やか！素敵な笑顔で手をふる杉浦太陽
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
7年ぶりの子育てについて、杉浦は妻のサポートはもちろんのこと「上の子たちのメンタルケアを大事にしている」と話す。「妻が赤ちゃんに付きっきりになるじゃないですか。その分、今まで自分が末っ子だった4番目の子が寂しい思いをしてしまう。一度そういうことがあって、寂しい思いをさせちゃいけないなと。最近、僕は幸空とずっと一緒にいます。上の子のケアって本当に大事ですね」と気づきを語った。
同イベントは、塾情報サービス「Ameba塾探し（アメーバ塾探し）」が、教育事業を発信することを目的に、2025年7月より定期開催している教育系ブロガー向けイベント。
