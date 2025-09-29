スタバ×ジェラピケのコラボグッズ登場！店頭のみで販売されるベアリスタアイテムは、見つけたら即ゲットして
スターバックスとルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」のコラボレーションが、9月29日（月）にスタート！
ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」と、コラボグッズの販売が始まっています。
グッズの販売は、アイテムによってオンラインストアと店頭に分かれているので、注意してくださいね。
スターバックス×gelato piqueのコラボアパレルが登場
ジェラート ピケといえば、もこもこのルームウェアが有名ですよね。
「gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー」（税込1万500円）は、おなじみのふわふわな着心地はそのままに、さらりとした肌触りのもこもこ素材を使用したプルオーバー。
グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様のピケベアと、コラボレーションロゴが前面に大きく施されていますよ。
カラーはソフトピンク／ミントグリーン／オフホワイトの3色展開です。
「gelato pique パウダースタージャガードカーディガン グリーン」（税込1万5000円）は、スターバックスらしいグリーンが印象的な1枚。
袖口と裾には星のモチーフ、胸元にはグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアがデザインされています。ボタンもスターバックス仕様になっていて、細かいところにもこだわりが光っていますよ。
背中には、大きなスターバックスサイレン！おうちではもちろん、外にも着て行きたくなっちゃうかわいいデザインですね。
「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス」（税込3900円）や「gelato pique パウダースタージャガードソックス グリーン」（税込3900円）は、おうちでのリラックスタイムにぴったり。
「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド」（税込4200円）は、さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したヘアバンド。
リボンのサイドには、コラボレーションロゴ刺繍と、グリーンエプロンを着たピケベアのアップリケ刺繍がデザインされていますよ。
縦72.5cm×横120cmの「gelato pique パウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン」（税込9900円）に包まれれば、しあわせな気分に浸れそう…。
大きめサイズなので、身体をすっぽりと覆うことができますよ。
コラボ仕様のピケベアがかわいい！タンブラーや雑貨もチェック
「gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー」（税込4000円）は、2色ボーダーのデザインを取り入れたスノードームタンブラー。
スノードームにはコラボ仕様のピケベアが座っており、タンブラーを動かすと星形のコンフェッティがキラキラと動くんです！毎日持ち歩きたくなっちゃうかわいさですね。
こちらは、写真左から「gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル」（税込6000円）、「gelato pique グラスマグ」（税込3500円）、「gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル」（税込7500円）。
コラボならではのオリジナルデザインは、使うたびに気分が上がりそうです！
「gelato pique ベア柄トートバッグ アイボリー」（税込4500円）や…
「gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン」（税込4900円）といった、トートバッグもラインナップ。
さらに、もこもこ素材の「gelato pique ジェラートベアティッシュケース」（税込1万5000円）が登場しています。
ティッシュを入れなくても自立するので、ぬいぐるみとしてお部屋に飾ることもできますよ。
ご紹介したタンブラーや雑貨、アパレルアイテムは公式オンライストアにて展開。店頭では販売されていないため、注意してくださいね。
スタバの店頭で販売されるアイテムはこれ！
一方で、店頭限定のグッズも登場。
レジ脇にて、「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」（税込1751円 ※カップとセットのみでの販売）が販売されています。
こちらは、gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーのカップと、ベアリスタのキャップがついたアイテム。
ベアリスタは、ボーダーのトップスとヘアバンドを身につけた、コラボ仕様になっていますよ。特別感があって、なおさらほしくなっちゃいますよね！
また、ベアリスタキャップが付いていない「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン」（税込800円）も展開。
リユーザブルカップ単体の「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン」と、ベアリスタ付きの「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」のみ、店頭販売となるため気になる方はお店に足を運んでみてくださいね。
スターバックス公式サイト
https://www.starbucks.co.jp/
ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」と、コラボグッズの販売が始まっています。
グッズの販売は、アイテムによってオンラインストアと店頭に分かれているので、注意してくださいね。
スターバックス×gelato piqueのコラボアパレルが登場
ジェラート ピケといえば、もこもこのルームウェアが有名ですよね。
「gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー」（税込1万500円）は、おなじみのふわふわな着心地はそのままに、さらりとした肌触りのもこもこ素材を使用したプルオーバー。
グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様のピケベアと、コラボレーションロゴが前面に大きく施されていますよ。
カラーはソフトピンク／ミントグリーン／オフホワイトの3色展開です。
「gelato pique パウダースタージャガードカーディガン グリーン」（税込1万5000円）は、スターバックスらしいグリーンが印象的な1枚。
袖口と裾には星のモチーフ、胸元にはグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアがデザインされています。ボタンもスターバックス仕様になっていて、細かいところにもこだわりが光っていますよ。
背中には、大きなスターバックスサイレン！おうちではもちろん、外にも着て行きたくなっちゃうかわいいデザインですね。
「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス」（税込3900円）や「gelato pique パウダースタージャガードソックス グリーン」（税込3900円）は、おうちでのリラックスタイムにぴったり。
「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド」（税込4200円）は、さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したヘアバンド。
リボンのサイドには、コラボレーションロゴ刺繍と、グリーンエプロンを着たピケベアのアップリケ刺繍がデザインされていますよ。
縦72.5cm×横120cmの「gelato pique パウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン」（税込9900円）に包まれれば、しあわせな気分に浸れそう…。
大きめサイズなので、身体をすっぽりと覆うことができますよ。
コラボ仕様のピケベアがかわいい！タンブラーや雑貨もチェック
「gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー」（税込4000円）は、2色ボーダーのデザインを取り入れたスノードームタンブラー。
スノードームにはコラボ仕様のピケベアが座っており、タンブラーを動かすと星形のコンフェッティがキラキラと動くんです！毎日持ち歩きたくなっちゃうかわいさですね。
こちらは、写真左から「gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル」（税込6000円）、「gelato pique グラスマグ」（税込3500円）、「gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル」（税込7500円）。
コラボならではのオリジナルデザインは、使うたびに気分が上がりそうです！
「gelato pique ベア柄トートバッグ アイボリー」（税込4500円）や…
「gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン」（税込4900円）といった、トートバッグもラインナップ。
さらに、もこもこ素材の「gelato pique ジェラートベアティッシュケース」（税込1万5000円）が登場しています。
ティッシュを入れなくても自立するので、ぬいぐるみとしてお部屋に飾ることもできますよ。
ご紹介したタンブラーや雑貨、アパレルアイテムは公式オンライストアにて展開。店頭では販売されていないため、注意してくださいね。
スタバの店頭で販売されるアイテムはこれ！
一方で、店頭限定のグッズも登場。
レジ脇にて、「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」（税込1751円 ※カップとセットのみでの販売）が販売されています。
こちらは、gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーのカップと、ベアリスタのキャップがついたアイテム。
ベアリスタは、ボーダーのトップスとヘアバンドを身につけた、コラボ仕様になっていますよ。特別感があって、なおさらほしくなっちゃいますよね！
また、ベアリスタキャップが付いていない「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン」（税込800円）も展開。
リユーザブルカップ単体の「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン」と、ベアリスタ付きの「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」のみ、店頭販売となるため気になる方はお店に足を運んでみてくださいね。
スターバックス公式サイト
https://www.starbucks.co.jp/