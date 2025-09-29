俳優の山本舞香（27）の夫で、ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiro（31）が、夫婦初共演となった番組オフショットを公開した。

【映像】夫婦初共演でのオフショット&はしゃぐ動画

2024年10月に結婚を発表した2人。お互いのInstagramではプライベートについても発信しており、「チームラボプラネッツ」で一緒にはしゃぐ動画や、Hiroの父で歌手の森進一との3ショットなども披露してきた。

夫婦初共演でのオフショットを公開

2025年9月27日に放送された、妻の山本がMCを務める日本テレビ系「アナザースカイ」にゲスト出演したHiro。翌日に更新されたInstagramでは、番組オフショットを投稿し、MCを卒業した山本に「アナザースカイ、夫婦でお世話になりました。そして1年間お疲れ様。ステキな番組でした！！」とメッセージを送っている。

この投稿に山本も「ありがとう」とコメント。ファンからも「最後のゲストがご主人で 夫婦共演とか最高過ぎました」「最強夫婦すぎます」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）