歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。
Asia tour 2025　中国公演について綴りました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】　アジアツアーへ想い　「杭州公演から北京公演、上海公演と続いて行きますが、セトリを冬仕様に少し変化させてよりパワーアップしたSHOWを持ってゆきます」



浜崎あゆみさんは「いよいよ来週末は杭州公演です♥」と、投稿。

続けて「約1年ぶりに帰る中国本土！この杭州公演から北京公演、上海公演と続いて行きますが、セトリを冬仕様に少し変化させてよりパワーアップしたSHOWを持ってゆきます」と、綴りました。

そして「楽しみに待っていてください」と、ファンに向けて呼びかけています。

 



この投稿にファンからは「冬セット？　楽しみにしてるよ！！！♥」・「とても素敵ー　冬仕様の姫様期待してるー！！！♥♥」・「セトリ変えていくんだねぇ　ますますパワーアップしていくのね」などの反響が寄せられています。

 



【担当：芸能情報ステーション】