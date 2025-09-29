歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

Asia tour 2025 中国公演について綴りました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 アジアツアーへ想い 「杭州公演から北京公演、上海公演と続いて行きますが、セトリを冬仕様に少し変化させてよりパワーアップしたSHOWを持ってゆきます」





浜崎あゆみさんは「いよいよ来週末は杭州公演です♥」と、投稿。



続けて「約1年ぶりに帰る中国本土！この杭州公演から北京公演、上海公演と続いて行きますが、セトリを冬仕様に少し変化させてよりパワーアップしたSHOWを持ってゆきます」と、綴りました。



そして「楽しみに待っていてください」と、ファンに向けて呼びかけています。









この投稿にファンからは「冬セット？ 楽しみにしてるよ！！！♥」・「とても素敵ー 冬仕様の姫様期待してるー！！！♥♥」・「セトリ変えていくんだねぇ ますますパワーアップしていくのね」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】