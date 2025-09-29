「まじか」「勝負の世界は残酷だ…」J２磐田がオーストラリア人指揮官を解任。ファンからは労いの声「ジョンには夢を見させてもらった」
J２のジュビロ磐田は９月29日、ジョン・ハッチンソン監督との契約解除を発表した。
オーストラリア人指揮官は、今季から監督に就任。J２優勝と１年でのJ１復帰を目ざしてチームを指揮してきたが、思うように勝点を積み上げられず。27日に行なわれたJ２第31節の大宮戦で３−４と敗れ、２連敗で８位に後退していた。
今シーズン残り７試合。立て直しを図るため、クラブは監督交代を決断した。
磐田の公式Xが契約解除を伝えた投稿には、ファンから「まじか」「勝負の世界は残酷だ…」「寂しいなーあまりにも寂しい」「チームジョンには夢を見させてもらった」「めちゃくちゃワクワクしたし期待させてもらいました」「コーチとして戻ってこい」「ありがとうジョン！」といった労いの声などが上がった。
なお、クラブは「新監督につきましては、決定次第お知らせいたします」と報告。久藤清一コーチが暫定的にチームを指揮する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
