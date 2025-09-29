5児の父・杉浦太陽、6人目についての考え明かす「もしあるとしたら…」
5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が29日、都内で行われた『Ameba教育Meetup』に登場した。妻でタレントの辻希美（38）との間に今年8月、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したばかりの杉浦だが、6人目の可能性について考えを語った。
【写真】カワイイ…新たに出産した女の子にメロメロな杉浦太陽
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
6人目の子どもについて質問を受けた杉浦は「産むのが僕じゃないので、やっぱり命がけで産んでいる妻を見ているから、僕からは6人目を生んでくれとは言わないと思います」と明かし、「もしあるとしたら、子育てが落ち着いて妻が6人目を抱っしたいと言ったらその時は考えますけど…妻の体調を第一で考えたいと思います」と話す。
また、記者から“ビックダディ”というワードが出ると「その域に入っていますよね（笑）。夫婦ともに発信している人はあまりいないと思うので、ビックダディ視点とビッグマミー視点のSNSを楽しんでいただければと思います」と笑顔を浮かべ、「18年前は“ひよこ婚”と言われていたんですよ。親鳥になりましたね。すごく感慨深いです」としみじみ語った。
同イベントは、塾情報サービス「Ameba塾探し（アメーバ塾探し）」が、教育事業を発信することを目的に、2025年7月より定期開催している教育系ブロガー向けイベント。
