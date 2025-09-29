長谷川潤、長男の“笑顔ショット”添え11歳誕生日を祝福「素敵」「お誕生日おめでとう」 2児の母、21年に再婚
モデルの長谷川潤（39）が29日、自身のインスタグラムを更新。長男が11歳の誕生日を迎えたことを報告し、笑顔が印象的な近影を動画で披露した。
【動画】「素敵」「お誕生日おめでとう」犬とじゃれ合い笑顔あふれる長谷川潤の長男 ※4枚目
「Happy 11th Birthday my boy！You are my Heart」と愛情たっぷりに記し、愛犬らしき犬と楽しげにじゃれ合う動画や海遊びする様子などを写真で紹介した。
コメント欄には「お誕生日おめでとう」「素敵」「もう11歳になるなんて、早すぎる」「Happy birthday」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる長女（12）、14年9月に第2子となる長男を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。
