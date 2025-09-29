ファミリーマートは、同社が提供を始めるクレジットカード「ファミマカード」の新規入会受付を、10月1日に開始する。また、すべての「ファミマカード」ユーザーを対象に、抽選でファミマポイントが進呈されるキャンペーンを実施する。

「ファミマカード」はファミマ初となる「請求時にトクするクレジットカード」で、8月31日まで提供していた「ファミマTカード」からリニューアルされた。

「ファミマカード」は、昨今の物価高などを背景に誕生した、決済時に割引する形で還元するクレジットカード。通常利用で会計金額の3％を請求時に割引し、ファミペイとの連携で割引率は最大5％になる。また、ファミリーマート店舗以外の決済でも、JCB加盟店での利用で1％を請求時に割引する。

新規入会＆利用で最大3000円分のファミマポイントがもらえるキャンペーン

キャンペーン期間内に新規入会すると、期間中のクレジット払い利用額に応じて、最大3000円相当のファミマポイントがもらえるキャンペーンを実施する。対象期間はカード発行日から翌々月末日まで。

進呈されるファミマポイントは、1万円以上2万円未満の利用で1000円相当、2万円以上3万円未満の利用で2000円相当、3万円以上の利用で3000円相当。ポイントはカード発行日の4カ月後の月末頃に付与される。

抽選で最大25％おトクになるキャンペーン

10月1日～12月31日までの期間中、ファミペイ連携のうえでファミリーマートを含むJCB加盟店にて「ファミマカード」を利用すると、抽選で最大25％おトクになるキャンペーンを実施する。

A賞では5万円以上の利用で1万円分のファミマポイントが555名に当たり、B賞では5000円以上の利用で555円分のファミマポイントが5555名に当たる。11月末までにファミマカードをファミペイ連携すると、当選確率が2倍にアップする。

なお、「最大25％おトク」とは、ファミペイ連携をした場合の最大5％割引とA賞の最大20％還元分を合わせたもの。本キャンペーンでのファミマポイント進呈にはファミペイ連携が必要。ファミマポイントの進呈時期は2026年2月末頃。A賞とB賞の重複当選はない。

ファミペイ連携方法