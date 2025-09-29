綾瀬はるか （C）ORICON NewS inc.

　俳優・綾瀬はるか（40）のマネージャーが運用するインスタグラムが29日、更新され、同日解禁となった映画『箱の中の羊』（2026年全国公開）で夫役を務めるお笑いコンビ・千鳥の大悟（45）との笑顔のピースショットを公開した。

　『箱の中の羊』は、映画監督の是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務めるオリジナル作品。主演は綾瀬と大悟が務め、初共演の2人が夫婦を演じる。大悟にとっては映画初主演作となる（配給：ギャガ、配給協力：東宝）。

　インスタでは作品を紹介するとともに、綾瀬と大悟が笑顔でピースサインを見せており、和やかな撮影現場の雰囲気が伝わってくるショットも公開された。

　この投稿にフォロワーからは「だいすきなお二人　楽しみです！」「ご報告かと思ったよー　なぜ大吾!?はるかちゃん気をつけてー」「ビックリビックリ！大悟さんと夫婦…楽しそうですねー」「一瞬結婚したかと思ってびびった…」と反響が寄せられている。