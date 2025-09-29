綾瀬はるか＆千鳥・大悟、笑顔でピース2ショットに反響「一瞬結婚したかと思ってびびった…」「はるかちゃん気をつけてー」
俳優・綾瀬はるか（40）のマネージャーが運用するインスタグラムが29日、更新され、同日解禁となった映画『箱の中の羊』（2026年全国公開）で夫役を務めるお笑いコンビ・千鳥の大悟（45）との笑顔のピースショットを公開した。
【写真】2枚目…笑顔でピースの2ショット 綾瀬はるか＆千鳥・大悟
『箱の中の羊』は、映画監督の是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務めるオリジナル作品。主演は綾瀬と大悟が務め、初共演の2人が夫婦を演じる。大悟にとっては映画初主演作となる（配給：ギャガ、配給協力：東宝）。
インスタでは作品を紹介するとともに、綾瀬と大悟が笑顔でピースサインを見せており、和やかな撮影現場の雰囲気が伝わってくるショットも公開された。
この投稿にフォロワーからは「だいすきなお二人 楽しみです！」「ご報告かと思ったよー なぜ大吾!?はるかちゃん気をつけてー」「ビックリビックリ！大悟さんと夫婦…楽しそうですねー」「一瞬結婚したかと思ってびびった…」と反響が寄せられている。
【写真】2枚目…笑顔でピースの2ショット 綾瀬はるか＆千鳥・大悟
『箱の中の羊』は、映画監督の是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務めるオリジナル作品。主演は綾瀬と大悟が務め、初共演の2人が夫婦を演じる。大悟にとっては映画初主演作となる（配給：ギャガ、配給協力：東宝）。
この投稿にフォロワーからは「だいすきなお二人 楽しみです！」「ご報告かと思ったよー なぜ大吾!?はるかちゃん気をつけてー」「ビックリビックリ！大悟さんと夫婦…楽しそうですねー」「一瞬結婚したかと思ってびびった…」と反響が寄せられている。