「生首ヘアゴムがいちばん強そうw」佐久間大介、ライブ参戦「最強装備」コーデを披露！「超強火スタイル」
Snow Manの佐久間大介さんは9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブに行ったことを報告しました。
コメントでは「手にも頭にも胸にもオーイシさん！」「オーイシ超強火スタイルな佐久間さん見せてくれてうれしい」「最強装備カッコイイし生首ヘアゴムがいちばん強そうw」「ヘアゴムも付けてガチ勢」などの声のほかに、「さっくんが暴れ回ってるの見えましたwww」「めちゃくちゃ目立ってました」「スポットライト当てられてめちゃくちゃ手振ってたの面白かったですwww」とライブに参加していたファンからの目撃情報も寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】佐久間大介のガチ勢過ぎる「最強の装備」
「手にも頭にも胸にもオーイシさん！」佐久間さんは「『オーイシSSA オーイシマサヨシ ワンマンライブat さいたまスーパーアリーナ』最高すぎた、、、まじで、、、」「佐久間の笑顔が守られました、、 でも普通に泣きましたw」などとつづり、1枚の写真を投稿。ライブ会場の座席で撮影したと思われる佐久間さんの自撮りショットです。「これは最強装備の佐久間」とあるように、オーイシマサヨシさんのライブグッズで全身をコーディネートしています。Tシャツとニット帽を着用し、手にはペンライト、手首にはオーイシさんの顔がついた生首ヘアゴムを着けています。
佐久間さん初ソロ曲はオーイシさんが作詞作曲を担当以前からオーイシさんのファンであることを公言していた佐久間さん。デビューしてから初めてリリースしたソロ曲『守りたい、その笑顔』では、オーイシさんに作詞作曲を依頼し、ミュージックビデオの中でも共演しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
