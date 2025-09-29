「並びが美人すぎませんか！？」榮倉奈々、飯豊まりえとの2ショットに反響「絵になりすぎててかわいい」
俳優の榮倉奈々さんは9月28日、自身のInstagramを更新。ショーを楽しむ美しい姿を披露しました。
【写真】榮倉奈々の美しい姿
「お花と奈々ちゃん 素敵です」榮倉さんは「@Tods #Tods #TodsSS26 #Leave9ourMark #トッズ」とつづり、9枚の写真を投稿。自身がアンバサダーを務めるイタリアのファッションブランド「TOD'S（トッズ）」の店舗やショーでの様子や、その後に訪れたレストランの様子を披露しています。1枚目は、同ブランドのバッグを肩に掛け、片手に1輪の黄色いバラの花を持った何気ないポーズ。ファッション誌の1ページのようなたたずまいで、圧巻の美しさです。10枚目では会場で、トッズ フレンズを務めるモデルで俳優の飯豊まりえさんとのツーショットも掲載しています。
ファンからは、「イイネ」「お花と奈々ちゃん 素敵です」「飯豊さんとのツーショット並びが美人すぎませんか！？」「大好きです」「美人すぎます」「お花持ってる奈々ちゃん絵になりすぎててかわいい」と、絶賛の声が集まりました。
別カットの美しい姿も27日には同イベントでの様子を公開していた榮倉さん。ファンからは、「美しい」「素敵」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
