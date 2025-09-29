hitomi／2021年撮影（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/29】歌手のhitomiが、29日までに自身のInstagramを更新。30年前のアーティスト写真を公開し、反響が寄せられている。

【写真】hitomi、30年前の衝撃アーティスト写真

◆hitomi、30年前のアー写公開「懐かしい」


hitomiは「今日は、30年前に、1st Album『GO TO THE TOP』がリリースされた日、アーティスト写真」と1stアルバムのリリース記念日を振り返り、当時のアーティスト写真を公開。「前髪珍しく横に流しているのが懐かしい」とヘアスタイルについてコメントしている。

この投稿に、ファンからは「懐かしい！」「一瞬誰かと思いました」「意外とギャルっぽくなく、今と雰囲気変わりますね」「昔も今も素敵」「綺麗」「当時を思い出す」「大好きな曲」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

