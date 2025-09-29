【アニア「ズートピア2」スペシャルセット】 11月15日 発売予定 価格：4,400円 【アニア「ズートピア」単品4種（ニック・ワイルド、ジュディ・ホップス、フィニック、クロウハウザー）】 11月15日 発売予定 価格：各1,650円

タカラトミーは、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」の劇場公開（12月5日）を記念して、動かして遊べる手のひらサイズの動物フィギュア「アニア」より「『ズートピア2』スペシャルセット」を11月15日に発売する。価格は4,400円。

「ズートピア2」スペシャルセットは、「ニック・ワイルド」、「ジュディ・ホップス」と新キャラクター「ゲイリー」をセットにした商品。また同日より、映画「ズートピア」の劇中に登場するキャラクターの単品フィギュア4種「ニック・ワイルド」、「ジュディ・ホップス」、「フィニック」、「クロウハウザー」も販売される。価格は各1,650円。

スペシャルセットや単品商品は、どちらも映画のシーンを再現して遊んだり、飾ったりすることができる。さらに、「アニア」で展開されているさまざまな動物フィギュアと一緒に遊ぶこともできる。

10月31日には「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」など「ズートピア」に登場するキャラクターたちが収録された「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の最新弾「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 ブースターパック 大いなるアズライト」が発売される。

「アニア『ズートピア2』スペシャルセット」

価格：4,400円

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等

商品内容： ニック・ワイルド（1）／サングラス（1）／ジュディ・ホップス（1）／ゲイリー（1）／ジオラマシート（1）

本商品は、「ニック・ワイルド」、「ジュディ・ホップス」に加え「ズートピア2」にて初登場となる「ゲイリー」のセット。「ニック・ワイルド」は警察学校を卒業し警察官のバッチをつけ、「ジュディ・ホップス」も今回公開される映画の劇中で着用している服装で登場する。

通常のアニアより関節の可動域が増えており、劇中のキャラクターたちのように腰に手を当てたり、小物を持ったりと、細かなポーズを再現できるようなっている。また、足やおしりの肉付きなど、正面だけでなく横や全体の見た目にもこだわって作られている。映画のシーンが描かれた背景シートが付属するため、それぞれのキャラクターらしい表情とポージングで映画のシーンを再現することができる。

「アニア『ズートピア』」単品4種

価格：各1,650円

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等

「ズートピア」に登場するキャラクター「ニック・ワイルド」、「ジュディ・ホップス」、「フィニック」、「クロウハウザー」の全4種。それぞれのキャラクターが登場するシーンの印象的なアイテムが付属し、小物を使って手元で映画の世界を楽しむことができる。

「ニック・ワイルド」

「アイスキャンディー」が付属する。

「ジュディ・ホップス」

「ニンジン型レコーダーペン」が付属する。

「フィニック」

「ベビーカー」が付属する。

「クロウハウザー」

「ドーナツ」が付属する。

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム 日本語版 ブースターパック 大いなるアズライト」

発売日：10月31日（金）

価格：1パック 330円／1BOX 5,280円

対象年齢：8歳以上

商品内容：1パック6枚入り／1BOX 16パック

取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

