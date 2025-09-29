テレビゲーム初心者の彼女と遊ぶなら押さえておきたいこと９パターン
趣味でテレビゲームを楽しむ男性は多いもの。とはいえ彼女が初心者だと、どうすれば楽しんでくれるのかわからず、誘えないことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「テレビゲーム初心者の彼女と楽しく遊ぶために押さえておきたいこと」をご紹介します。
【１】難しい部分では彼女にかわってクリアしてあげる
「最初から全部自分でするなんてムリだよー（泣）」（２０代女性）と困る女性もいます。あくまで彼女が初心者であることを忘れず、難しい部分では「かわろうか？」と彼女に申し出てみるのもいいかもしれません。
【２】自分が熱中していても、彼女が楽しんでいなければ即やめる
「相手が勝手に熱くなると、逆に冷める」（２０代女性）など、彼女を置いてきぼりにしてしまうケースです。面白くもないゲームに長時間付き合わせると、二度とゲームに付き合ってもらえない可能性もあるので、彼女の反応を見てやめるときはスパッとやめる心の余裕を持ちましょう。
【３】前作をやってないとわからないシリーズ物は避ける
「いくら有名なゲームでも、６作品目とかだと世界観がわからない」（２０代女性）など、面白さは折り紙つきでも、シリーズ物を選ぶのはやめたほうがよさそうです。せめて一度シリーズの最初の作品をプレイしてから最新作へと誘導してはいかがでしょうか。
【４】操作ミスは笑って許し、決して怒らない
「怒られるとムカつく。自分から誘ったくせに！」（１０代女性）と、腹を立てる女性もいます。初心者の彼女は、ゲーム上手な男性にとってはもどかしいミスもするでしょう。とはいえ、そこで怒ると彼女のトラウマになってしまう可能性があるので、決して怒らないよう肝に銘じましょう。
【５】彼女が疲れていないか定期的に気づかう
「慣れてないから目が疲れる」（２０代女性）など、徹夜でプレイする男性には意外かもしれませんが、ゲームをすると疲れてしまう女性もいるようです。３０分、１時間などキリの良いところで気づかうと、優しさにキュンとしてくれるかもしれません。
【６】できれば彼女と一緒にゲームソフトを買いに行く
「知ってるゲームならまだ楽しめそう」（２０代女性）など、ゲームの内容は、彼女が楽しめるかどうかに大きく関係するようです。上級者は自分が好きなタイプのゲームを選びがちなので、彼女をお店に連れていき、興味を持ったゲームを買ってはいかがでしょうか。
【７】お菓子やジュースなど、その他のお楽しみも準備する
「お菓子を食べてればとりあえず間が持つ」（２０代女性）など、甘いモノ好きな彼女なら、ゲームが楽しめなかった場合の保険としてお菓子を用意しておくと、機嫌を損ねずに済みそうです。彼女の好きな定番ものから新商品まで用意しておくと喜ばれるかもしれません。
【８】バトルゲームではたまにわざと負けてあげる
「相手が強いのはわかってても、少しは勝てないとつまんない」（２０代女性）など、勝つことでゲームの楽しさを感じる女性もいるようです。あからさまに手を抜かれても勝った気がしないので、ハンデをつけるなどして、彼女の優位にゲームが進むようにしましょう。
【９】彼女が楽しめるようになるまで優しく操作法を教える
「優しく教えてもらってキュンとした」（２０代女性）など、たとえゲームであっても、彼氏から何かを教えてもらうことを喜ぶ女性は多いようです。文字通り手取り足取り教えてあげると、スキンシップも楽しめるのではないでしょうか。
ほかにも「こんな工夫で彼女とテレビゲームが楽しめた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
