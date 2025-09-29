フィギュアスケート女子で２０１８年ＧＰファイナル覇者の紀平梨花（トヨタ自動車）が２９日、アイスダンスに挑戦すると発表した。この日、新パートナーの西山真瑚（しんご、オリエンタルバイオ）とオンライン会見に臨み「アイスダンスをすごく楽しんでいて、これからワクワクする大きなチャレンジになると思う。全力で頑張っていきたい」と、意気込みを語った。

右足首の負傷から復活を目指していた紀平は、１６日に全日本選手権（１２月、東京）の予選となる中部選手権の欠場を発表。五輪出場が絶望的となっていたが、拠点を同じカナダとする西山は「梨花ちゃんと僕とでモントリオールで滑る機会があって、僕自身も滑っていてすごく楽しくて。梨花ちゃんも同じように思ってくれていて、２人が目指すのは同じというのもあって、２人で組んでみようとなった」と今回の経緯を明かした。西山は、昨季まで田中梓沙との「あずしん」として活躍。７月に解散を明かしていた。

新カップルの愛称について「“りかしん”が一番しっくりですかね」と紀平。西山も「その愛称で応援してもらったらうれしい」と笑みを交えた。紀平はシングルとの“二刀流”で、活動していく方針。西山は「大きな目標は２０３０年だけど、日本には素晴らしいスケーターがいて、彼らに早く追いつかないといけない」。カップルとして２６年ミラノ・コルティナ五輪出場の可能性も残しており、紀平は「諦めずに、どのチャンスもつかめるように努力をしていきたい」と見据えた。２人のデビュー戦は、１０月の西日本選手権（滋賀）を予定している。