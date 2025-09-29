住宅の断熱性能は、快適さや光熱費に直結する重要な要素。多くの場合、その仕様を専門家である建築士に一任するケースが少なくありません。しかし、建築士と施主が求める「暖かさ」の体感には、しばしば大きな隔たりが存在するようです。本記事では、一級建築士の松尾和也氏の著書『間違いだらけの省エネ住宅』（日経BP）より、快適なマイホームを建てるためのポイントを解説します。

「プロなら暖かい家にしてくれる」という間違い

□暖かい住宅に住んだ経験のある人は、6人に1人くらいしかいない

□地方郊外の無断熱住宅に住まう高齢者には、改修の意識が働かない

□「南向きマンションの中間階の中部屋に住んでいた」経験が生きる

以前、「前に住んでいた住宅が寒かった人か、逆に暖かかった人ほど次に建てる住宅に高断熱を求める傾向にある」という、東京大学の前真之研究室が実施したアンケート調査の結果を見ました。確かにその通りだと思います。

では日本において暖かい住宅に住んだことがある人というのはどのくらいいるのでしょうか。気になったので概算で推計してみました。日本には既存住宅が約6500万戸あると言われています。世帯数はおよそ5600万世帯、人口は約1億2400万人です。

［図表1］2023年における日本の世帯数や住宅棟数 資料：国土交通省のデータを基に作成

まずは繰り返しになるのですが、既存住宅の断熱性能の分布を表すグラフ（図表2）を見てください。いつも講演などの際に言うのですが、このグラフの中で、私が暖かい住宅として「最低限許せる」レベルに該当するのが1999年（平成11年）基準レベルで、たった13％しかありません。

［図表2］日本の既存住宅の省エネ基準への適合状況。次世代省エネ基準レベルは13％ほどしかなく、無断熱が3割ほどを占める。2019年時点のデータ 資料：国土交通省の2021年の資料を基に日経BPが作成

次に戸建て住宅とマンション比率を見てみたいと思います。2023年の数値でおよそ53％が戸建て住宅、45％が共同住宅となっています。

これら2つのデータから戸建て住宅でかつ1999年基準を満たしている比率は13％×53％＝6.89％という結果になります。

マンションには暖かい住戸がある

次に共同住宅です。1999年基準を満たしている比率は13％×45％＝5.85％となります。しかし、マンションには基準を満たしていなくても暖かい住戸があります。

「マンションが暖かいのは鉄筋コンクリート造だから」と言う人がいますが、それは違います。マンションが暖かいことが多い最大の理由は「上下左右が部屋に囲まれていることが多い」からです。もう1つは「木造住宅に比べると、特に配慮しなくても気密性能が高くなっていることが多い」からです。

ですので、最上階や角部屋に住んでいる人は決してそれほど暖かいわけではありません。一部のマンションデベロッパーにはこのことを燃費として表示するところも出てきました。イメージではなく、きちんと燃費で性能の違いが語られているのです。

このように、マンションは住戸の条件によって暖かさが違ってきます。基準に適合していなくても暖かい住宅があるのです。その条件は、「南向き」「複層ガラス」「中部屋」と考えています。

まず、「南向き」について説明します。

マンションの場合は玄関側が共用廊下、リビング側がバルコニーとなっていてバルコニーがある一面でしか採光が取れないパターンが多くなっています。この場合、バルコニーが南向きかどうかで日射によって入ってくる熱量が大きく異なります。また南に向いている場合、バルコニー自体が夏の日射遮蔽にも役立つので夏も東向きや西向きに比べて涼しくなります。これらのメリットがあるからこそ、「南向き」は一般的に高額で評価されることになります。当たり前と言えば当たり前ですね。

では、マンションの南向き比率がどのくらいか、ということを某マンション検索サイトで調べてみました。対象は7000件。検索項目に「南向き」とチェックを入れて調べた結果、該当した比率は約64％でした。

次にマンションにおける「複層ガラス」の採用比率を調べてみました。少し古いデータですが、2013年の住宅・土地統計調査によると、共同住宅の住戸で、すべての窓に複層ガラスがついている比率は約6.5％でした（板硝子協会が示す資料では複層ガラスを取り入れて建設する共同住宅における面積比率は80.2％（2023年）なので近年は増加しています）。いくら上下左右が囲まれているとはいえシングルガラスだと冷輻射が強烈で「暖かい」とは言いがたい状況になってしまいます。複層ガラスであることは重要です。

次に「中部屋」の比率も調べてみる必要があります。適切な資料がなかなか見つからないので推測してみました。

こちらもやや古いデータですが、東京都が2013年にまとめた「マンション実態調査結果」を基に分析したところ、1棟当たり18.4戸となります。100戸以上のマンションを100として計算していることもあるので仮に20戸／棟として考えてみます。20戸のマンションを1フロア4室の5階建ての図表3のような住戸配置とすると、中部屋比率は40％になります。最下階は下に部屋はありませんが、中部屋として差し支えないレベルの暖かさと判断しました。

［図表3］20戸のマンションを1フロア4室の5階建てとして住戸配置すると、中部屋比率は40％になる 資料：松尾和也

暖かい住宅で暮らしているのは6人に1人

以上で、知りたいデータがすべてそろいました。マンションにおいて暖かいと言える条件を掛け合わせていくと、0.7％という結果になりました（共同住宅45％×南向き64％×複層ガラス6.5％×中部屋40％≒0.7％と計算しています）。

1999年基準を満たしている戸建て住宅6.89％とマンション5.85％に、追加の0.7％を足し合わせると13.44％という結果になりました。既存住宅の6500万戸にこの比率を掛けると873万戸にすぎないという結果が浮かび上がります。

また13.44％という割合を1億2400万人に掛けてみると、1667万人という結果になります。ただ、北海道で暮らす520万人は、ほとんど全館暖房で暮らしています。この520万人×（100−13.44％）＝450万人も暖かい住宅に暮らしており、上記の1667万人から漏れているのでこの人々も足し合わせると2117万人が今現在、最低限の暖かさを保てる住宅に住んでいると言えそうです。

ということは大体最低限の住宅の暖かさを知っている人は、6人に1人くらいという感じになります（実際には、青森を中心とした北東北は全館暖房比率が高いです。それらの地域は割愛しています）。

また北海道の全館暖房による520万人が体感している暖かさと、全国の計算結果から出た約1700万人の暖かさはかなりレベルが違います。北海道の全館暖房は全館24℃といった非常に高い室温で生活されている人が多いからです。

暖かさを求める人、求めない人

余談ですが、最近は女性も目立ってきましたが、日本の設計担当者は男性が多いようです。男性の場合、寒がりだと答える割合は約3割です。先ほどの6人に1人という割合を掛け合わせると、「寒がりでかつ暖かい住宅に住んでいる設計担当者」すなわち「暖かい住宅を親身になって設計してくれそうな担当者」である確率は設計者18人に1人くらいではないのか。新築する人にとってはそんなことが言えるかもしれません。

ここで、もう1つ押さえておかなければならない現実があります。地方郊外の高齢者は生涯無断熱住宅にしか住んだことがないという人がほとんどだということです。そういう人は身体的にも住宅の側面からも最も断熱化が必要とされる条件がそろっています。しかし、暖かさの快適性を知らないが故に、いっこうに断熱改修をしようという意識が働きません。

また一般的にそういった住宅は非常に面積が広く、全体を断熱改修するのが極めて難しい状況が多く存在します。さらには、貯金が豊富な世帯が多く、非常に高額な光熱費を払える状況にあるということも改善が進まない大きな要因だと思います。

一方で、以下のような人は断熱性を求める傾向が強いと言えます。

●大学時代、独身時代、新婚時代に1度はRC造の中部屋に住んでいた

●北海道もしくは欧米に居住したことがある

住宅を設計する際、ほとんどの実務者はその地域の省エネ基準のみに基づいて断熱仕様を決める傾向にあります。

しかし、暖かい住宅を作るということに関して言えば、建て主の寒がりの度合い、そして今現在の住居の暖かさ、かつて住んだことがある住居の暖かさが非常に重要になってきます。私の場合「寒がりでかつ北海道出身、もしくは南向きマンションの中間階の中部屋に住んでいた」というような建て主から依頼を受けた場合には細心の注意を払って設計します。具体的に言うなら「新居より狭い従来の住居で支払っていた光熱費以下で、従来と同等以上の暖かさを実現」させることができなければ、決して満足してもらうことはできないからです。

これは非常に厳しい条件で、特にマンションから戸建て住宅に引っ越す場合は「20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」（HEAT20）のG2グレードというレベルの性能ぐらいを満たしておくことが最低限必要になってくると考えるのが無難です。

松尾 和也

一級建築士

（株）松尾設計室 代表取締役