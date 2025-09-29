フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自身のキャラクターを打ち明けた。

番組では「あなたはどっち？陽キャvs陰キャ 徹底討論SP」として、出演者が各自のキャラクターを分析。番組MCの「ハライチ」澤部佑や、タレント・伊集院光が“アウトドア派の陰キャ”、横澤夏子が“インドア派の陰キャ”を自己申告する中、神田が「私はもう、イベントごとが大好きですし、人を集める時は自分が声を掛けて集めますし、旅行が大好きなので」と“アウトドア派の陽キャ”を選択すると、共演者は「強い」と納得した。

しかし神田は「もうだって、皆さんご存じじゃないと思いますけど、家のテンションの3分の1ぐらいでぽかぽかをやってますから」と打ち明けると、スタジオは「えーっ！」と騒然。「だから収録でストレスが溜まる、普段の自分でいられないから」と続け、「だから楽屋では凄い暗くなるんです。でも家に帰ると素の自分でいられるから、ここの3倍ぐらい明るくいられるんです」と明かした。

これを受けて、澤部が「でもぽかぽかなんて、別にいいんじゃないですか？出しちゃえば」と提案したが、神田は「でもね、さっきプロデューサーに話したら“番組が終わるまでやめてください”って言われた。乱しちゃうから」と止められていることを告白。澤部が「（夫でバナナマンの）日村さんはそれに合わせてくれるんですよね？」と聞くと、神田は「夫からは“家にいるままで仕事すればいいのに”って言われるけど、和を乱すからダメっぽいよって」と語っていた。