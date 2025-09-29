「武士の娘が働く必要はない」と言われて…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は30日、第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第2回が放送される。

明治の世になっても、武士の誇りが捨てられず働けない松野家。小学校で将来の夢を聞かれたトキ（福地美晴）は、親友の野津サワ（小山愛珠）の答えに影響され、教師を目指したいと言い出す。

武家の娘としてお茶などの稽古を親戚の雨清水タエ（北川景子）につけてもらっていたトキは、教師になる勉強をするために辞めたいと伝える。武士の娘が働く必要はないと否定され落ち込むトキの前に、タエの夫の傳（堤真一）が現れる。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキ(郄石あかり)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

雨清水タエを演じる​​​​北川景子＝「ばけばけ」より(C)NHK

雨清水傳を演じる堤真一＝「ばけばけ」より(C)NHK

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・松野司之介を岡部たかし、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向文世が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水傅を堤真一、その妻・タエを北川景子が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

「ばけばけ」は9月29日(月)放送開始 (全25週125回)。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。