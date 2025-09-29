夫婦の何気ない日常とゆったりした主題歌

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放送がスタートし、オープニングのタイトルバックが話題になっている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキ(郄石あかり)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

オープニングは、主題歌「笑ったり転んだり」（ハンバート ハンバート）に乗せて、トキとヘブンの何気ない日常を切り取った映像が流れる。ゆったりとしたリズムと切なくも愛おしい歌詞が、夫婦の仲睦まじい姿にマッチしている。

ただ、29日の放送後の情報番組「あさイチ」の朝ドラ受けでは、博多華丸大吉がタイトルバックの文字の小ささにひと言。

華丸「あえてでしょうけど、出演者の名前が小さくて。おじいちゃんおばあちゃんが…。僕も含めてですね」

大吉「視力トレーニングも兼ねて…」

うまく笑いに収めたが、SNSには視聴者からは同様の声が…。

「ばけばけ」の公式SNSが公開したノンクレジット版にもこんなコメントが並んでいる。

「めちゃくちゃ好きーーーーー。なんですかこのOP。世界観が好きすぎる」

「しみじみ聴いてじわーっと沁みてきて、なんか泣けてくる。良い主題歌です」

「素敵なオープニングですね。ただ、文字、大きくしてほしいです。出演者と役名を確認することを毎日楽しみにしている人は意外と多いと思うし、朝ドラはおじいちゃんおばあちゃんもたくさんご覧になっていると思うので」

「ワンショットシーンのOPが新鮮でした！華丸さんの言うように文字が小さいのを大きくして頂きたいです」