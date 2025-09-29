「笑顔が素敵な松野家の皆さんです」と紹介

放送が始まったNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン家族のオフショットが話題になっている。

番組公式インスタグラムは「笑顔が素敵な松野家の皆さんです」と、家族4人が笑顔のオフショットを公開。

「松野家は上級士族の家系。しかし武士の時代が終わり、今は貧しい暮らしをしています。生きにくい世の中をうらめしく思いながらも、笑ったり怒ったり泣いたりしながら、日々を生きる松野家をどうか見守ってください」とつづった。

写真はヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の父・司之介（岡部たかし）、母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、幼いトキ（福地美晴）。初回は、世間を呪って家族で丑の刻参りをするというコメディタッチの場面や、朝食のシーンが放送された。

司之介「しじみ汁は松江人の血液だが」

トキ「わかっちょります。残しません」

一口飲んで「はぁ〜」と満足そうに声を上げるトキ。

司之介「おい、あ〜と言うな。武士の娘がはしたない」

トキ「言うちょりませんが」

司之介「言うたじゃろ」

トキ「言うちょりません」

勘右衛門「やかましいのう」

フミ「まったくです」

司之介が去ってもう一口飲んだトキは、片手で口を覆って「はぁ〜」と言っていたずらっぽくほほ笑む。

左から父・司之介（岡部たかし）、母・フミ（池脇千鶴）、幼いトキ（福地美晴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）

(「ばけばけ」公式インスタグラム@asadora_bk_nhkより)

このシーンに、視聴者からは「朝からほっとした」という声が多く寄せられている。

「小日向さんと岡部さんが同じ空間にいたら、面白いことしか生まれないのでは。トキちゃんとフミさん大変だ。何が起こるか楽しみすぎる。この家族応援します」

「冒頭から八つ墓的な丑の刻参りにビックリしましたが、『ばけばけ』怪談話ときいてオドロオドロしい場面が沢山あるんだろうな…と思ってますが、トキちゃんのお父上がちょっと笑いのスパイスとなり、良い味を引き出してくれそうです」

「しじみ汁、あまりにも美味しそうに飲んでたから、私まで飲みたくなったよー」

「池脇千鶴さんがとても懐かしくて、優しいお顔にホッとします。皆さんの会話の間は流石だと思って拝見していました」

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキ(郄石あかり)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。



