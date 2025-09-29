一時帰国した吉田優利が移動直前の妹・鈴と東京で楽しく食事 たくさんの2ショット大公開に寄せられた「いいね！」は2.6万件超え
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「Long time no see, sis!」（久しぶりだね、妹よ）と英語で書き始めた。そしてオープンウィークにいったん帰国をすると、ルーキーイヤーを戦う妹と東京で楽しく食事をしたことを投稿した。
【写真】「顔より大きいうどん」を手にする吉田優利&鈴姉妹【本人のInstagramより】
優利は米国ツアーの転戦、鈴は日本ツアーの転戦で忙しく「今ではもう無理して会おうとしないと会えない妹子」と記す通り、2人で会うのにもスケジュール調整が難しくなってきたことを明かした。今回も「私は帰国してすぐ東京に、妹子はこの後すぐ仙台に行きました」と、何とか食事をする時間を作り出したようだ。投稿では仲よく笑顔を浮かべるものから、写真の中に「これは何？」と記した変顔のものまで2ショットが満載。中にはうどんを目の前に「一玉を頼んだつもりが2人と二玉でした、、、」と記して、思わず頭を抱えこむ優利の写真もあった。そして鈴がハンドルを握る写真の後は、東京駅の改札口で手を振る姿。これから宮城県で開催される「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」に参戦するため、移動するところだ。投稿の最後には2人ともゴルフウェア姿の2ショットを公開すると、「今週も頑張れぇ〜！」と声援を送っていた。ちなみに鈴は本大会を3アンダー・11位タイでフィニッシュした。優利もこの後はハワイに向かい米国女子ツアー「ロッテ選手権」に参戦する予定。シーズンも終盤、現在は70位につけている「CMEグローブポイント」のランクアップに向けて、こちらも真剣勝負が続く。
