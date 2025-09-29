水卜麻美『ZIP！』夏休みで休演「またお会いましょうー!!」 『ラヴィット！』田村真子アナと同時期で反響も
日本テレビの水卜麻美アナが、29日放送の同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）を夏休みのため、休演した。水卜アナの等身大パネルが用意され、風間俊介が「水卜さんは、今週夏休みということです」と伝えた。
【写真】水卜麻美アナがミャクミャクコーデ 3ショットも
水卜アナは自身のXを通じて「夏休みをとりました!!またお会いましょうー!!」と呼びかけている。
TBSの田村真子アナも、同局系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）をきょう29日からの週を夏休みで休演。SNS上では「水卜ちゃんと田村さんが同時に夏休みか」「局を代表する人気アナはこのタイミングになるのか」「今週は水卜麻美と田村真子がいない朝だ」といった感想が相次いでいる。
【写真】水卜麻美アナがミャクミャクコーデ 3ショットも
水卜アナは自身のXを通じて「夏休みをとりました!!またお会いましょうー!!」と呼びかけている。
TBSの田村真子アナも、同局系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）をきょう29日からの週を夏休みで休演。SNS上では「水卜ちゃんと田村さんが同時に夏休みか」「局を代表する人気アナはこのタイミングになるのか」「今週は水卜麻美と田村真子がいない朝だ」といった感想が相次いでいる。