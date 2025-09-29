料理研究家リュウジ氏が、29日までに更新されたアンジャッシュ渡部健のYouTubeチャンネル「渡部のサシ飲み」に出演。日本テレビを「出禁だと思っていた」件について語った。

リュウジ氏は8月、同局系「踊る！さんま御殿」に出演。「めちゃめちゃ緊張しますね」と収録を振り返ると、渡部から「そもそもその前に日テレ出禁みたいなことがあったんであったんですよね？」と質問を受けた。

リュウジ氏は「『日テレ出禁』は出禁って俺が思ってるだけで」と切り出すと、同局「ヒルナンデス！」に不定期で出演していたが、同時間帯に放送される「裏番組」のフジテレビ系「ノンストップ」からもオファーを受けたことを回想。「ヒルナンデス！」の担当ディレクターに裏番組出演について確認すると「ああそれは…ちょっと出たら使えなくなっちゃうかもしれないですね」と今後起用しなくなることを示唆されたという。理由については「そういう体制なので」と説明を受けたと語った。

リュウジ氏は「そうなんだと思って。でもよくよく考えてみれば『ヒルナンデス！』レギュラーじゃないし、1カ月仕事がない時もあるから（『ノンストップ』に）出た方がいいかなと思って」。そして「ノンストップ」に出演すると、出演オファーは途絶えたという。その後「ヒルナンデス！」から連絡はなくなったが、そのことをYouTubeのインタビュー番組で話すとそれがネットニュースとなり拡散。「『だからテレビはどうか！』っていうのがバーッと流れて。俺、なんかテレビの敵みたいになってる」と苦笑した。

自身は「日テレ出禁」と思い込んでいたが「そこから『さんま御殿』のオファーがあって。俺、日テレ大丈夫なんだと思って」と驚いた様子。収録日には、自身の楽屋を訪れた「ヒルナンデス！」のディレクターから謝罪を受けたといい「『その体制があったことは認めます。申し訳ないです』と。『今もあります』と。（自身に）今お話があったら『ヒルナンデス！』でも何でも出ますよというお話はしました」とやりとりを明かした。

渡部から「そこから『ヒルナンデス！』呼ばれたんですか？」と聞かれると、リュウジ氏は「呼ばれてないです」とオチをつけて笑わせた。