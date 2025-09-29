アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人（３０）が２９日、生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に生出演。目が悪く薄目にして遠くを見る女性、「これが好きなんですよ」と明かした。

「僕は割と目がいいので、視力がいいので…。これ（薄目の表情が）結構好きなんですよね」と繰り返す寺西。レギュラー陣からは「特殊ですね」と言われ、薄目にすると眉間にシワが寄らないかと指摘されても「それもいい、それもいい」と連呼した。

寺西は先月も、深夜番組で好きなタイプを「信号のない横断歩道を、渡りそうで渡れなくなってる人」と告白。相手に惹かれるポイントは「か弱さ」というのが共通点のようだ。

他にも私生活についてチラホラ告白。自宅の室内は「キチッとしてるほうだと思いますね」、入浴は「特に湯舟には結構浸かりますね」、パジャマは「僕の好きな映画のグッズの…。好きなものに包まれる」と明かした。

この日は、来月１７日に東京・新宿の紀伊國屋ホールからスタートする出演舞台「新 画狂人北斎」のＰＲで出演。舞台・役者歴１５年以上だが「かつらも着物も所作とかも全部僕は初めて」だそうで、「ガッツリ時代モノの作品となっておりますので…」と宣伝していた。