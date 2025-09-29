◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

７日に閉幕した全米の車いすテニスで、シングルス史上３人目の生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者の小田凱人（東海理化）が、圧倒的な完封劇で優勝だ。世界ランキング２１位で第２シードの荒井大輔（ＢＮＰパリバ）に６−０、６−０の５９分で大会３連覇を飾った。

今大会初めての有明コロシアムでの試合で、観客に「足を運んでいただいた皆さん、（車いすテニスは）どうですか？」と問いかけた。そして「１番かっこいいスポーツだと思う。かっこいいっすよね！」と、多くの観客に賛同を求めた。

圧巻のテニスだった。第２セットの第５ゲーム。自分のサービスゲームで２本のブレイク・ポイントを握られたがキープ。その瞬間、この日、唯一の「カモーン！」と雄たけびを上げ、絶対に１ゲームも落とさないという並々ならぬ完封劇への執念を見せた。

スタートから、観客の度肝を抜いた。第１ポイントから１３ポイントを連取し、３ゲームを怒とうの勢いで奪った。「せっかくなので、やれる分までやっちゃおう。１番強い姿を見せたい」と、最初から先輩の荒井を圧倒した。

１回戦、準決勝、決勝と、すべて１時間以内で試合を終え、３試合で落としたゲーム数は合計たったの「１」。過去シングルスで史上３人しか達成していない生涯ゴールデンスラムのレベルの違いを見せつけた。「これから、１０年、２０年見守っていただけるように、もっと強くなる」。これ以上の強さは、空恐ろしいほどだ。