テクニカルポイント　ドル円　200日線控える148.44まで調整が入るか

149.67 エンベロープ1%上限（10日間）

149.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

148.90 現値

148.44 200日移動平均

148.19 10日移動平均

147.94 一目均衡表・雲（上限）

147.91 21日移動平均

147.73 一目均衡表・転換線

147.73 一目均衡表・基準線

146.80 一目均衡表・雲（下限）

146.71 エンベロープ1%下限（10日間）

146.48 100日移動平均

146.29 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



利益確定の動きもあり先週の149円台後半から売りが出たドル円は、米連邦政府閉鎖の可能性が警戒されてドル売り円買いとなっている。この下200日線の148.44がポイント。

