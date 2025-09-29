思い立ったらすぐ食べられる！5分で作れる「大学芋」風レシピ

サツマイモがおいしい季節に作りたいのは？

おいしい食材が豊富に手に入るこの時期は、「アレが食べたい」「これが食べたい」と、食欲が爆発しますよね！この季節、とくに食べたくなる食材のひとつに「サツマイモ」があります。そして、サツマイモといえば、大学芋ですよね〜！ カリっと揚がったサツマイモに甘いタレが絡んでいるのを想像するだけでヨダレがでてきます。そこで今回は、大学芋が食べたい！と思ったらすぐに作れるレシピをご紹介します。

大学芋が5分で完成!?

通常、大学芋はサツマイモを揚げたり、蜜を砂糖から作ったりと手間がかかりますが、今回ご紹介するのは5分で完成する大学芋風レシピ。大学芋のおいしさはしっかり再現できますよ！

はちみつで作る大学芋風





塩とバターで作る大学芋風！





2つのレシピ、どちらがお好みでしたか？どちらも絶対おいしいことは間違いないのですが、味つけや切り方など、作り方が異なります。どちらの作り方がお好みの味になるか、食べ比べしてみるのも楽しいかもしれませんね！

画像提供：Adobe Stock