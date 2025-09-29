安東弘樹アナ、妻との“顔出し”2ショット添え結婚20周年を報告 「あらためて妻や家族に感謝」と思い記す
フリーアナウンサーの安東弘樹（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。「極めて私事で恐縮なのですが、、、今年9月、結婚して20年となりました 驚きです！あっという間の20年」と報告し、妻でタレント・川幡由佳との仲むつまじい夫婦2ショットを披露した。
【写真】「なんて素敵なご夫婦なんですか！」安東弘樹アナ＆川幡由佳の“仲良し”夫婦2ショット
結婚記念日には「想い出の、某HOTELのレストランにて食事を」楽しんだといい、テーブルで向かい合った夫婦2ショットをアップ。2枚目の写真については「後日、家族で行った、某アウトレットモールから撮った、大仏様です」と紹介した。
安東は「あらためて妻や家族に感謝 間もなく58歳の私、家族の為にも、まだまだ現役で頑張ります」と決意を記すとともに、「皆様、これからも何卒、宜しくお願い申し上げます」とあいさつした。
コメント欄には「結婚20周年おめでとうございます」「なんて素敵なご夫婦なんですか！」「憧れます」「素敵なお写真ですね」「お写真からも文章からもやわらかでお幸せな空気が漂っていて、こちらまで幸せを感じさせていただけます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
2人の間には、長男、次男が誕生している。
【写真】「なんて素敵なご夫婦なんですか！」安東弘樹アナ＆川幡由佳の“仲良し”夫婦2ショット
結婚記念日には「想い出の、某HOTELのレストランにて食事を」楽しんだといい、テーブルで向かい合った夫婦2ショットをアップ。2枚目の写真については「後日、家族で行った、某アウトレットモールから撮った、大仏様です」と紹介した。
コメント欄には「結婚20周年おめでとうございます」「なんて素敵なご夫婦なんですか！」「憧れます」「素敵なお写真ですね」「お写真からも文章からもやわらかでお幸せな空気が漂っていて、こちらまで幸せを感じさせていただけます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
2人の間には、長男、次男が誕生している。