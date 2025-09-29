ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」が来月、本格活動を再開する。所属するSOURCEミュージックは29日、ファン交流プラットフォームWeverseを通じ、初のシングル「SPAGHETTI（スパゲティ）」を発売することを公表した。10月24日に各種音楽プラットフォームで公開される。韓国メディアが報じた。

新曲タイムテーブル映像もベールを脱いだ。チームロゴにスパゲティの麺がくるくると巻かれる場面で始まった。レストランのメニューのように製作され、注目を集めた。

LE SSERAFIM来月9日「EAT IT UP！」から本格的なプロモーションに突入する。タイムテーブルによってコンテンツを順次オープンする予定だ。

韓国メディアのディスパッチは29日「一部のコンテンツは食材からアイデアを取ってきた。『ナッキングバジル（KNOCKING BASIL）』『ウィアードガーリック（WEIRD GARLIC）』などで好奇心を極大化した」と報じた。

LE SSERAFIM最近、初のワールドツアーを18地域、27回の公演を行った。11月18〜19日には東京ドームでコンサートを開く。