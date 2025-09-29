中島健人が10月29日にリリースする2ndシングルより、表題曲「IDOLIC」が本日9月29日0時に先行配信リリースされた。

同楽曲は、これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、“アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。

本日20時には、同楽曲のMVがプレミア公開予定。MVの待機画面では、先行してMVの一部が視聴可能だ。

また、2026年1月に有明アリーナにて『KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）』の開催が決定。ライブの詳細は後日発表される。

さらに、2ndシングルの封入応募特典として、本公演のリハーサル／ライブ会場のバックステージツアー、クリスマスイベントへの招待が当たるスペシャル企画も決定。3形態の購入者から抽選で当たるプレミアイベントとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）