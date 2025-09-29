河村勇輝がシカゴ・ブルズのトレーニングキャンプメンバーに名を連ねる…NBA挑戦2年目始動へ

9月29日（現地時間28日）、NBAのシカゴ・ブルズは2025－26シーズンのトレーニングキャンプに参加するメンバーを発表。19名の中に2Way契約を結んだ河村勇輝も名を連ねた。

チームのエースであるコービー・ホワイトや、オーストラリア代表のジョシュ・ギディー、ベテランセンターの二コラ・ブーチェビッチ、サマーキャンプにも参加したマタス・ブゼリスらの中に堂々と名を刻んだ河村は、新たなチームでNBA2年目に挑む。

昨シーズン河村は、メンフィス・グリズリーズとエグジビット10契約（NBAチームが有望な若手選手をトレーニングキャンプに招き、NBAキャリアをスタートさせる機会を与えるためのキャンプ契約）でトレーニングキャンプに参加。その後2Way契約を勝ち取り、NBAで22試合に出場し、1試合平均1.6得点0.9アシストをマークした。Gリーグのメンフィス・ハッスルでは24試合に出場し、1試合平均31分00秒のプレータイムで12.4得点2.7リバウンド7.8アシスト3ポイント成功率41.0パーセントの記録を残した。







現在河村はブルズと2Way契約のため、NBA傘下のGリーグのウィンディーシティ・ブルズでもプレーすることになる、同契約ではNBAレギュラーシーズンで最大50試合までプレーすることが可能となっている。今後河村が活躍を見せ本契約を勝ち取ることができるか、今シーズンも目が離せない。



Training Camp begins on Tuesday 🫡 pic.twitter.com/Qm3J7WA7w8

- Chicago Bulls (@chicagobulls) September 29, 2025

【動画】現地実況も興奮…河村勇輝のサマーリーグハイライト映像