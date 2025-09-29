男子バレーボール選手・髙橋藍の初冠バラエティ『髙橋藍のオフになにする？』のBlu-rayが9月17日にリリースされた。

参考：『ばけばけ』“朝ドラらしからぬ”映像が心地いい “岡部たかし・ひろき親子”の共演も

シーズンを終えた髙橋選手が地元・京都を散策しながら、“休日風ロケ企画”にチャレンジ。秘話満載のトークや、兄・塁選手とのガチンコ勝負などを繰り広げていく。大好きな人や物に囲まれ、のんびりまったり癒やしのオフを満喫する髙橋選手に一日密着。プレー中とはひと味違う、貴重な素顔があふれ出す“藍的・オフの過ごし方”を垣間見ることができる。

Blu-rayは、【VAP STORE限定（アクリルスタンド付き）】の豪華版と、通常版の2形態。どちらも封入特典としてオリジナルフォトブックが封入されるほか、塁とのガチンコ対決を収めた映像特典「～特別企画～ ガチンコ兄弟対決！」も収録されている。

また、9月30日には大阪国際交流センター「大ホール」にて、『髙橋藍のオフになにする？』Blu-ray発売記念イベントが開催される。当日はMCに青木源太を迎え、髙橋藍と髙橋塁が登壇。“ご褒美”をかけ、2人が早口言葉チャレンジ、ジェスチャーチャレンジ、オリジナルストラックアウトに挑戦する「協力ゲーム」のほか、近況や京都ロケを振り返り、ファンから寄せられた質問に回答する「トークセッション」、さらに、参加者の中から抽選で、ロケの際に2人が調合した匂い香を直接プレゼントしたり、会場に集まった参加者との「フォトセッション」など、盛りだくさんの内容となっている。なお、藍選手、塁選手の入場・退場時のみスマートフォンでの写真／動画撮影が可能だ。

イベントのチケットは現在イープラスにて先着販売が行われている。

（文＝リアルサウンド編集部）